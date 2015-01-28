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В прошлом учебном году более 3,6 тысячи московских школьников прошли тест на наркотики, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Елену Дименко.

По ее словам, специалисты ведомства протестировали на наркотики 1908 мальчиков и 1873 девочки в возрасте 14-15 лет. Положительный результат был выявлен у 0,6 процента учеников (то есть у 22 человек), отметила Дименко.

Он уточнила, что стопроцентная точность теста достигается благодаря химико-токсикологической экспертной лаборатории.

Кроме того, добровольное тестирование на наркотики прошли почти 9,5 тысяч московских первокурсников. По результатам анализа, различные виды наркотических веществ употребляет 1,2 процента из них (то есть порядка 114 человек).

Как сообщила Дименко, в планах на следующих учебный год - тестирование учащихся девятых и одиннадцатых классов.

"Несмотря на родительский протест и подготовку школьников к экзаменам, это необходимая мера для предотвращения употребления наркотиков. С 13 лет многим детям предлагают попробовать различные наркотики под видом спайсов", - отметила она.

Напомним, в этом году школьников будут тестировать на наркотики по-новому: проверки будут проходить в медучреждениях (раньше врачи сами приезжали в школы), а данные занесут в медицинскую карту (раньше результаты обследования были почти анонимными). Проверка учащихся начнется с 13 лет, причем до 15-летнего возраста понадобится согласие родителей.

Медосмотр будет проходить в четыре этапа: профилактическая беседа, предварительное химико-токсикологическое тестирование, подтверждающий тест и разъяснение результатов проверки. Отметим, что если врач не нашел признаков психотропных веществ на предварительном тесте, проверка считается завершенной.

Если же медработник нашел следы наркотиков, то после тестов он с согласия ребенка и его родителей направляет школьника в наркологическую клинику.

Напомним, 5 декабря 2013 года вступил в силу закон о добровольном тестировании на употребление наркотиков среди учащихся школ, колледжей и вузов.