Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

28 января 2015, 18:35

Более 3,6 тысячи московских школьников прошли тест на наркотики

образование школьники тестирование на наркотики Елена Дименко

Фото: ТАСC/Дмитрий Рогулин

В прошлом учебном году более 3,6 тысячи московских школьников прошли тест на наркотики, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Елену Дименко.

По ее словам, специалисты ведомства протестировали на наркотики 1908 мальчиков и 1873 девочки в возрасте 14-15 лет. Положительный результат был выявлен у 0,6 процента учеников (то есть у 22 человек), отметила Дименко.

Он уточнила, что стопроцентная точность теста достигается благодаря химико-токсикологической экспертной лаборатории.

Кроме того, добровольное тестирование на наркотики прошли почти 9,5 тысяч московских первокурсников. По результатам анализа, различные виды наркотических веществ употребляет 1,2 процента из них (то есть порядка 114 человек).

Как сообщила Дименко, в планах на следующих учебный год - тестирование учащихся девятых и одиннадцатых классов.

Ссылки по теме

"Несмотря на родительский протест и подготовку школьников к экзаменам, это необходимая мера для предотвращения употребления наркотиков. С 13 лет многим детям предлагают попробовать различные наркотики под видом спайсов", - отметила она.

Напомним, в этом году школьников будут тестировать на наркотики по-новому: проверки будут проходить в медучреждениях (раньше врачи сами приезжали в школы), а данные занесут в медицинскую карту (раньше результаты обследования были почти анонимными). Проверка учащихся начнется с 13 лет, причем до 15-летнего возраста понадобится согласие родителей.

Медосмотр будет проходить в четыре этапа: профилактическая беседа, предварительное химико-токсикологическое тестирование, подтверждающий тест и разъяснение результатов проверки. Отметим, что если врач не нашел признаков психотропных веществ на предварительном тесте, проверка считается завершенной.

Если же медработник нашел следы наркотиков, то после тестов он с согласия ребенка и его родителей направляет школьника в наркологическую клинику.

Напомним, 5 декабря 2013 года вступил в силу закон о добровольном тестировании на употребление наркотиков среди учащихся школ, колледжей и вузов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать