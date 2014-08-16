Три корпуса школы Гнесиных откроют в сентябре после реконструкции

Три корпуса школы Гнесиных откроют после реконструкции в сентябре

В сентябре планируется открыть три корпуса музыкальной школы имени Гнесиных, открытие четвертого запланировано на конец 2014 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Сегодня мы посетили два объекта культуры, это школа имени Гнесиных и школа имени Танеева. Что касается школы имени Гнесиных, из четырех корпусов три корпуса готовы полностью. Я был приятно удивлен тем, что там уже картины повешены, инструменты расставляют. Мы считаем, что к началу сентября школа технически будет готова к пуску, чтобы дети могли начать обучение. Сейчас мы должны завершить разделение проектно-сметной документации", - сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что музыкальная школа имени Танеева будет готова принять учащихся в сентябре.

"Объект прекрасный, он полностью готов и закончен. Там тоже инструменты уже завезены. С сентября дети начнут обучение", - сказал заммэра.

Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных была основана в начале 1895 года пианистками, выпускницами Московской консерватории Евгенией, Еленой и Марией Гнесиными. Реконструкция комплекса зданий школы началась еще 10 лет назад, когда постройки были признаны аварийными.