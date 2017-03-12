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Москва 24

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Общество

12 марта 2017, 18:36

Новые программы появятся на Московском образовательном канале с 13 марта

образование

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сразу несколько новых программ запустят на Московском образовательном телеканале 13 марта, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В эфир выйдет еженедельная информационно-познавательная передача "Школа. Новости". Она расскажет об актуальных событиях сферы образования в городе. Еще одна программа – "Школа. События" будет оповещать горожан о наиболее важных мероприятиях недели.

Диалоги с экспертами, аналитические репортажи и интересные факты о развитии образования в городе можно будет увидеть в программе "Школа. Детали".


Из программы "Субботы московского школьника" зрители узнают, как ученики с пользой проводят выходные.

Детские телевизионные редакции смогут показывать свои сюжеты в рубрике "Школьное ТВ".

Кроме того, в прямом эфире телеканала пройдут видеоселекторы. Один из них запланирован на 13 марта. Речь пойдет о внедрении в школах новых технологий, начало – в 16:00. А 16 марта в 16:30 состоится селекторное совещание с руководителем столичного Департамента образования Исааком Калиной.

Программа "Открытый Департамент" позволит узнать о главных моментах прошедших совещаний.

Круглосуточный интернет-телеканал Московский образовательный начал вещание 11 сентября 2015 года. В эфире канала выходят новости, информационные сюжеты, авторские аналитические передачи, видеоматериалы школьного телевидения и обучающие проекты.

Программы телеканала создаются при участии учителей, директоров школ, а также школьников. Каждую неделю добавляется четыре часа уникального видеоконтента.

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