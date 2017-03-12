Новые программы появятся на Московском образовательном канале с 13 марта

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сразу несколько новых программ запустят на Московском образовательном телеканале 13 марта, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В эфир выйдет еженедельная информационно-познавательная передача "Школа. Новости". Она расскажет об актуальных событиях сферы образования в городе. Еще одна программа – "Школа. События" будет оповещать горожан о наиболее важных мероприятиях недели.

Диалоги с экспертами, аналитические репортажи и интересные факты о развитии образования в городе можно будет увидеть в программе "Школа. Детали".



Из программы "Субботы московского школьника" зрители узнают, как ученики с пользой проводят выходные.

Детские телевизионные редакции смогут показывать свои сюжеты в рубрике "Школьное ТВ".

Кроме того, в прямом эфире телеканала пройдут видеоселекторы. Один из них запланирован на 13 марта. Речь пойдет о внедрении в школах новых технологий, начало – в 16:00. А 16 марта в 16:30 состоится селекторное совещание с руководителем столичного Департамента образования Исааком Калиной.

Программа "Открытый Департамент" позволит узнать о главных моментах прошедших совещаний.