Пассажиры смогут вернуть стоимость поездки в случае сбоев в транспорте

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Жители Подмосковья, купившие единую электронную транспортную карту (ЕТК) "Вездеход", смогут вернуть стоимость поездки, если автобус или электричка сломались, рассказал M24.ru источник в минтрансе области. Министр транспорта региона Александр Зайцев добавил, что единый проездной персонифицируют по желанию пассажира. Владелец карты сможет заблокировать ее при утере и восстановить баланс с помощью SMS. С мая "Вездеход" действует на автобусных маршрутах в Одинцове, Химках и Подольске. В первом квартале 2015 года карту планируют внедрить по всей области и на всех видах общественного транспорта, в том числе, на электричках.

Минтранс разработал проект постановления "О порядке применения ЕТК" (имеется в распоряжении M24.ru), в котором говорится, что оператор единой транспортной карты "обязан обеспечить возврат денежных средств по письменному заявлению пользователя в случае невозможности продолжения движения транспортного средства по маршруту, вызванной техническими неисправностями". Таким образом, чтобы вернуть деньги, пассажир должен будет написать заявление оператору "Вездехода". С мая, когда стартовал пилотный проект по внедрению единой транспортной карты, функцию оператора выполняет ГУП "Мострансавто". Однако в 2015 году, когда единый проездной будет действовать по всей области, оператором может стать другая организация, пояснили в министерстве транспорта. Возможно, ее выберут по конкурсу.



С 2015 года пассажиры смогут персонифицировать "Вездеход" по желанию. Это позволит заблокировать карту в случае ее утери, а затем восстановить баланс.

"Карта может быть как персонифицированной, так и неперсонифицированной, - пояснил M24.ru министр транспорта Московской области Александр Зайцев. - ЕТК будет иметь ID - уникальный номер. Блокировка карты и восстановление баланса при утере возможна будет только для персонифицированной карты - при наличии письменного заявления пользователя об этом или сообщения по телефону с указанием ID-карты. SMS-уведомления можно будет подключить как для персонифицированной карты, так и для неперсонифицированной".

На какой именно номер надо будет отправлять SMS, пока не решено. Подписаться на уведомления о состоянии баланса пассажиры, возможно, смогут при покупке "Вездехода" или пополнении счета, пояснили в министерстве.

К слову, снять деньги с "Вездехода" можно будет и просто так, без потери карты. Для этого пассажир также должен будет написать оператору заявление, предоставить копию паспорта и квитанции, подтверждающей, что на карту были внесены средства. В течение 15 дней деньги будут перечислены на его расчетный счет в любом банке.

Если пассажиру выдали бракованную карту, которой нельзя оплачивать поездки, ее можно будет бесплатно заменить. "Но только в том случае, если по данной ЕТК не была совершена ни одна операция и срок обращения гражданина с претензией не превышает одного календарного месяца с момента получения ЕТК", - говорится в проекте постановления, разработанного минтрансом.

Напомним, что с помощью "Вездехода" можно будет расплачиваться в автобусах, электричках, троллейбусах, трамваях. В дальнейшем по единой карте можно будет ездить на легком метро.

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев считает, что единая транспортная карта должна быть персонифицированной. "Пассажиры не записывают длительные абонементы на карту, потому что опасаются, что в случае ее утери деньги "сгорят", - отметил Чекмарев.

При этом эксперт выразил сомнение, что пассажиры часто будут пытаться вернуть средства, потраченные на одну поездку. "Это все-таки не билет на самолет. Поездка не стоит времени и сил, которые придется потратить на возмещение ее стоимости", - пояснил Чекмарев.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в свою очередь полагает, что подмосковную ЕТК надо объединить с московской "Тройкой". "Тем, кто живет и работает в Подмосковье, не очень нужна единая областная карта, достаточно проездного в пределах их города. Многие жители Подмосковья работают в Москве и ежедневно ездят на автобусе, электричке и столичном метро. В целом же все идет к унификации банковских и транспортных карт", - заключил Янков.

Напомним, в ноябре в Химках и Долгопрудном стартовал пилотный проект по оплате проезда банковской картой в одно касание с помощью технологии PayPass.

В Москве еще в апреле 2013 года запустили карту "Тройка", с помощью которой можно расплачиваться за поездки метро, в наземном транспорте и электричках. Пополнять "Тройку" надо через кассы и автоматы в метро. В дальнейшем "Тройку" также планируется персонифицировать.

София Сарджвеладзе