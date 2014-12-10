Заблудившийся 23-й: вся история московского трамвая в одном маршруте

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

По статистике, самым часто используемым двузначным числом остается 23. Это заметили еще полвека назад. Почему так происходит, объяснения пока нет. Москва также не осталась в стороне от мистики этого числа. Существует удивительный в своей судьбе трамвайный маршрут №23. Он чаще любого другого наземного городского маршрута менял трассу. M24.ru вспоминает, когда и где проходил самый мистический маршрут.

Бело-красные вагоны Tatra разворачиваются вокруг футуристического стеклянного шара около метро "Сокол". 23-й трамвай идет в Михалково мимо авиационного института, "Войковской", по тихому и захолустному Коптеву… Маршрут, еще недавно смотревшийся каким-то "огрызком" - от Михалкова к Живописной улице – летом прошлого года вернул часть своей прежней трассы. Этому номеру маршрута больше ста лет, и за свою историю он успел пробежать практически по всем трассам исторической Москвы: и у Новодевичьей, и у Рогожской заставы, и на Тверской, и у Покровских ворот, и у Трех вокзалов. И всюду – а особенно в самый стабильный свой "пресненский" период – заслуживал благодарные воспоминания москвичей.

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

1909 – 1916: до Рогожской заставы

Предпоследний год первого десятилетия ХХ века для московского транспорта был бурным: линии конных железных дорог "перешивались" на электротягу, становясь трамваем. 23 маршрут – от Лубянской площади до Рогожской заставы через Солянку и Николоямскую улицы – перевели на электротягу именно в этом году. Линия была загруженной и не слишком аристократической. Здесь можно было встретить старообрядцев и обычных богомольцев-паломников, торговый люд, работников не самых авантажных контор в центре (живших на востоке города). В том же 1909 году маршрут продлили от Лубянки к Пречистенским воротам, а в 1911-м – до медицинского городка на Девичьем поле.

Но что было общего между жителями Пречистенки и Рогожки? Да почти ничего – те "московские европейцы", эти самые аутентично русские: служащие, торговые и так далее. Маршрут оказался как бы состоящим из двух разных – и пострадал от этого. В 1912 году 23 маршрут трамвая был закрыт.

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

Но, видимо, тяга городского бессознательного к соединению несоединимого возобладала. Потому что уже в следующем, предвоенном 1913 году маршрут с таким номером вновь появился. Вел он от Новодевичьего монастыря, затем от Девичьего поля, старой трассой до Солянки – и по Таганской улице к Покровской заставе (ныне Крестьянская). В 1915 году трассу немного сократили, вместо Новодевичьего 23-й трамвай стал оборачиваться вокруг архивного городка на Пироговке. Но – кризис, необходимость, как это сейчас называется, оптимизации сети… В общем, в 1916 году 23-й трамвай опять закрыли. Начиналась долгая – до самого 1924 года – холодная московская разруха, во время которой город потерял львиную долю маршрутов и вагонов.

1927 – 1950: с Северо-Запада в центр

В следующий раз до 23-го номера маршрутов дело дошло лишь в динамичном и богатом на расширение трамвайной сети 1927 году. Трамвай шел по улице Герцена – ныне Большой Никитской – до Бульварного кольца, а там через Устьинский мост в Замоскворечье, к Павелецкому вокзалу. Четыре года спустя маршрут удлинился – до Ваганьковского кладбища (как раз тогда вошло в строй Ваганьковское – оно же Краснопресненское - трамвайное депо, с которым и поныне связан 23-й трамвай).

За послереволюционные годы Моссовету удалось-таки сплавить город в единую социальную систему – на площади Восстания (ныне и до революции - Кудринская) жили примерно те же люди, что и на Дербеневке, у Павелецкого вокзала, а жилищный кризис сделал обычной практикой езду из одного конца города в другой – просто по работе, ежедневно. Кто мог ездить на этом 23-м трамвае? Работники Мосэнерго на Раушскую набережную, пожилые люди ухаживать за могилками на Ваганьково, посетители Зоопарка, сотрудники бесчисленных учреждений вокруг Бульварного кольца и тамошних же коммуналок. Даже и МУРовцы с Петровки, 38…

Необычные факты о Москве. Трамвай

1932 год – трамвай № 23 идет от Ваганьковского кладбища до далекого Лефортовского вала. Это самая восточная точка географиии маршрута, больше он никогда не будет заходить так далеко вдоль Владимирской трассы, уже получившей название шоссе Энтузиастов…

С 1933 года маршрут меняется коренным образом: с востока "обрубается" до Пушкинской площади, а зато на северо-западе продляется аж до Покровского-Стрешнева. Вагончики идут от Ваганькова по Беговой, 1-му Боткинскому проезду, Ленинградскому проспекту, Волоколамскому шоссе – далее так же, как идут нынешние строгинские маршруты. В 1936 году маршрут продляют до Покровских ворот, с 1937 года трасса спрямляется – трамвай идет по несуществующей ныне линии напрямую к Белорусскому вокзалу, там по боковым улицам к Пушкинской.

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

Щукинская линия в предвоенные годы становится оживленной, и 23-й трамвай в 1943 году перенаправляют в Михалково – но не по существующей трассе, а прямо вдоль Ленинградского шоссе, где сейчас троллейбусный парк. Конечная в центре остается той же – Покровские ворота. Но уже вскоре после войны прямую линию по Ленинградскому проспекту до Белорусского вокзала закрывают, трамваи вновь идут через Пресню.

1950 – 2008: медленное отступление

В 1949 году 23-й трамвай идет от Михалкова к Трем Вокзалам: пути на Никитской и Бульварах активно разбирают, проезда в центр уже нет. Вагоны идут по Большой Грузинской, мимо Белорусского вокзала, через Миуссы на Страстной бульвар, оттуда через Трубную площадь к Самотечной – и по ныне действующей линии до Каланчевской площади. Но это был последний год расцвета – дальше началось долгое и унизительное отступление.

Снимают рельсы на Страстном бульваре – трамвай отступает до "Белорусской". Снимают рельсы на Красной Пресне – маршрут "оптимизируют" до улицы Заморенова (хотя возможность проехать до "Белорусской" еще есть, так ездит 25-й трамвай). Чуть позже – до "Краснопресненской". Потом – до Шмитовского проезда.

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

И вот эта трасса – от Шмитовского до Михалкова – помнится еще очень многим москвичам, потому что так трамваи ходили почти три десятилетия. От 1973 до 1999 года. И еще несколько лет после этого – до Ваганькова, где еще находилось Краснопресненское депо.

А вот в 2002 году, когда депо перевели в Строгино, 23-й маршрут начал сжиматься со страшной скоростью. От Ваганькова – к 1-му Боткинскому, от 1-го Боткинского – к "Соколу", а в 2008 году закрыли и конечную на "Соколе". От маршрута осталось почти одно название – из Михалкова 23-й стал ходить в "щукинскую" часть сети, до проспекта Маршала Жукова.

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

2013 – начало возвращения?

Многие не надеялись, но летом прошлого года участок Волоколамского шоссе от метро "Сокол" до улицы Панфилова все-таки открыли для трамваев. И одним из вернувшихся на кольцо около улицы Алабяна стал как раз 23-й номер – он вновь ходит от "Сокола" до Михалкова.

Но те, кто ездил в этих местах до 2004 года, ждут следующего шага. Вдруг когда-нибудь вновь положат трамвайные пути – уже современные, скоростные – по Ленинградскому проспекту? Тогда вернется самая удобная трамвайная остановка у "Сокола" - прямо около вестибюля метро. А может быть – кто знает – вагоны вновь пойдут до Пресни или даже до "Белорусской"…

Антон Размахнин