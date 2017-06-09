Столичные коммерческие автобусы празднично оформят ко Дню России

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Особое праздничное оформление в честь Дня России получат коммерческие автобусы на 150 столичных маршрутах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Российские флаги сделают более нарядным облик примерно тысячи автобусов большой и средней вместимости. Кроме того, в период с 10 по 12 июня водители выйдут на маршруты в парадных белых рубашках.

"После того как компании перешли на работу по государственным контрактам, они участвуют во всех городских праздниках", – пояснил глава ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков. По его словам, теперь коммерческие автобусы украшают не только ко Дню России, но также и по другим крупным праздникам, включая Новый год, День Победы и День защиты детей.