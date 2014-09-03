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Наземный транспорт

03 сентября 2014, 15:10

Трамваи нового поколения успешно прошли все испытания - Михайлов

наземный транспорт низкопольный транспорт Евгений Михайлов новые трамваи

Фото: M24.ru

Трамваи нового поколения совместного производства корпорации "Уралвагонзавод" и польской компании PESA, которые курсируют на маршруте №6 от Братцево до станции метро "Сокол" с июня 2014 года, успешно прошли все испытания. Такое заключение вынесла специальная комиссия, рассмотревшая результаты тестирования трамваев.

"Мы полностью удовлетворены тем, как трамваи нового поколения показали себя в реальных городских условиях. За время эксплуатации вагонов на маршруте не было выявлено ни одного технического сбоя. Особо отмечу идеальную работу трамваев в период аномально жаркой погоды, которая на продолжительное время установилась этим летом. Мы до сих пор получаем благодарности от жителей города, которые по достоинству оценили не только внешний вид и комфорт подвижного состава, но и работу климатического оборудования в салоне", - приводит слова генерального директора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова пресс-служба предприятия.

Сейчас в Краснопресненском трамвайном депо находятся 11 трамваев нового поколения. До конца 2014 года их количество достигнет 70. Новые трамваи будут выходить на 6 и другие маршруты, которые обслуживает данное депо. Для удобства пассажиров трамваи работают в бестурникетном режиме.

Как выглядит трамвай нового поколения

Длина вагонов новых трамваев - 26 метров, ширина – 2,5 метра, высота подножки – 0,37 метра. У них будет четыре двери и три секции, а также 60 мест для сидения. Трамваи оборудованы системой транспортной навигации ГЛОНАСС и системой пожаротушения.

Кондиционер и отопление новых трамваев способны выполнять свои функции в самых разных температурных условиях (от -40 до +40 ºC). Безопасность обеспечивает борткомпьютер PESA, управляющий всеми установленными в трамвае системами и отправляющий всю диагностическую информацию в диспетчерский центр в режиме реального времени. Кроме того, новый трамвай оснащен поворотной тележкой, которая значительно сокращает шум и нагрузку на полотно.

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Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о начале серийных поставок трамваев нового поколения. В этом году столица закупит 70 трамваев нового поколения, а в следующем - 50, сообщил мэр во время осмотра нового подвижного состава 24 июля. Вместо вагонов старого образца в столице появятся комфортные европейские трамваи нового поколения, рассчитанные на 220 человек.

"В рабочие дни трамваи перевозят около 800 тысяч москвичей, это огромное количество, - отметил мэр. - Мы планируем увеличить численность путем обновления транспортной инфраструктуры". По данным Мосгортранса, число пассажиров планируют увеличить до 1 миллиона в день.

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