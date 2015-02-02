Маршруты автобусов на 4-й Магистральной улице меняются из-за ямы в асфальте

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Из-за провала асфальта на 4-й Магистральной улице автобусы будут временно курсировать по измененным маршрутам. Изменения в маршрутах №№6, 155 и 294 будут в силе до утра 3 февраля, сообщает инфоцентр департамента транспорта.

Восстановительные работы продлятся до 07.00. Сейчас автобус №6 минует остановки "Автокомбинат №11", "Магистральный переулок", "1-ая Магистральная улица" и "Силикатный завод". Кроме того, автобусы №№ 155 и 294 не останавливаются на "Автокомбинате №11".

Сейчас на месте провала грунта работает аварийная бригада.

Напомним, в ноябре специалисты Мосводоканала заменили на Пятницкой улице участок водопровода, где ранее произошло повреждение. Они закопали яму, а дорожные рабочие положили там новый асфальт.