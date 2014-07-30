Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

30 июля 2014, 20:28

В МФТИ будут готовить специалистов для высокотехнологичной медицины

наука вузы МФТИ обучение физика ФМБА

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство России и Московский физико-технический институт будут вместе готовить квалифицированных специалистов медико-биологического профиля. Соответствующий документ подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы надеемся, что благодаря этому сотрудничеству институты и организации, входящие в наше агентство, получат приток "молодой крови" в виде готовых команд и инновационных проектов, подготовленных по нашим совместным программам и стимулирующих развитие новых высоких медицинских технологий", - заявил Уйба.

В рамках соглашения предполагается готовить кадры для работы в сфере высоких медицинских технологий, в частности, ядерной медицины, радиофармацевтики, геномных и постгеномных технологий, а также для разработки био- и фармацевтических препаратов.

ФМБА России и МФТИ решат вопрос о подготовке специалистов на базе факультета биологической и медицинской физики МФТИ. При этом студенты, прошедшие обучение по целевому набору, затем будут работать в медико-биологическом агентстве.

Согласно договору, планируется также проводить совместные исследования по данным направлениям в лабораториях Центра живых систем МФТИ и подведомственных организациях системы ФМБА России.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать