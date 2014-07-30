В МФТИ будут готовить специалистов для высокотехнологичной медицины

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Федеральное медико-биологическое агентство России и Московский физико-технический институт будут вместе готовить квалифицированных специалистов медико-биологического профиля. Соответствующий документ подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы надеемся, что благодаря этому сотрудничеству институты и организации, входящие в наше агентство, получат приток "молодой крови" в виде готовых команд и инновационных проектов, подготовленных по нашим совместным программам и стимулирующих развитие новых высоких медицинских технологий", - заявил Уйба.

В рамках соглашения предполагается готовить кадры для работы в сфере высоких медицинских технологий, в частности, ядерной медицины, радиофармацевтики, геномных и постгеномных технологий, а также для разработки био- и фармацевтических препаратов.

ФМБА России и МФТИ решат вопрос о подготовке специалистов на базе факультета биологической и медицинской физики МФТИ. При этом студенты, прошедшие обучение по целевому набору, затем будут работать в медико-биологическом агентстве.

Согласно договору, планируется также проводить совместные исследования по данным направлениям в лабораториях Центра живых систем МФТИ и подведомственных организациях системы ФМБА России.