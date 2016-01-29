Россия направит космические аппараты к поясу астероидов

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НПО имени Лавочкина предложило изучать главный пояс астероидов с помощью посадочных аппаратов, передает ТАСС.

Предприятие предложило внести соответствующий проект в программу исследования малых тел Солнечной системы.

"В программе мы предлагаем реализовать три миссии по исследованию астероидов. Первая – это исследование астероидов околоземной группы с использованием малого космического аппарата, представленного в сегодняшнем докладе. Вторая – по исследованию тел главного пояса астероидов и выбору из них наиболее интересных для контактных исследований. Третья миссия – в главный пояс с проведением исследований выбранных астероидов с помощью посадочных аппаратов", – рассказал представитель НПО имени Лавочкина Александр Шаханов.

В ближайшее время программу должен рассмотреть Совет РАН по космосу.

Шаханов уточнил, что соответствующие предложения НПО имени Лавочкина готовит совместно с Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Их предполагается внести в программу исследования малых тел Солнечной системы, разрабатываемую в настоящий момент в ЦНИИмаше.

Пояс астероидов расположен между орбитами Марса и Юпитера, в 2007 году для исследований его объектов – астероида Весты и карликовой планеты Цереры – был запущен зонд NASA Dawn. Весты он достиг в 2011 году, в 2012 году покинул ее и отправился к Церере, к которой прибыл в марте 2015 года.