Медики научились останавливать развитие метастазов рака

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Ученые-медики научились останавливать развитие метастазов раковых опухолей с помощью митохондрий. Такое сообщение было опубликовано на сайте журнала Cell Reports.

Метастазы злокачественной опухоли, как известно, признак плохого прогноза для пациента, поэтому немалое внимание ученые уделяли изучению способов борьбы с ними. В статье, опубликованной Cell Reports, ученые рассказали о способе остановить развитие метастазов с помощью митохондрий.

Митохондрии являются "хранилищем" энергии в клетках. Также они образуют избыточное количество кислорода, чем стимулируют перемещение клеток в организме. Именно этот процесс лежит в основе образований метастазов - раковые клетки благодаря митохондриям перемещаются в новое место в организме и образуют новую опухоль уже на новом месте.

Процесс стимуляции движения клеток можно блокировать с помощью некоторых антиоксидантов, которые также находятся в митохондриях. Успешные примеры подобной блокировки ученые опробовали на мышах, которым были привиты человеческие опухоли.