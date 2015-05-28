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28 мая 2015, 16:00

Наука

Спутник "Ломоносов" запустят с космодрома "Восточный" до конца года

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Спутник "Ломоносов" планируют запустить с космодрома "Восточный" в декабре этого года. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее M24.ru сообщало, что космический аппарат "Ломоносов" может быть готов к отправке на орбиту в конце этого года.

Его сборкой занимается научно-исследовательский институт механики ВНИИЭМ совместно с МГУ им. Ломоносова, причем финансирование проекта идет за счет вуза.

Назначение аппарата – изучать световые явления в верхних слоях атмосферы, характеристики земной магнитосферы и другие явления во Вселенной. Он также должен проводить эксперименты по астероидной опасности, обнаруживать космический мусор и приближающиеся кометы. Для этого на нем установлена специальная аппаратура:, например, широкопольные камеры с широким захватом.

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По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, это уже шестой спутник, который выпускает университет. Гендиректор ВНИИЭМ Леонид Макриденко отметил, что это "большой фундаментальный спутник, который обогатит университетскую науку".

В свою очередь руководитель Федерального космического агентства Роскосмос Игорь Комаров добавил, что сотрудничество с МГУ в создании этого аппарата очень важно для подготовки будущих кадров.

наука космос спутники Виктор Садовничий МГУ Михайло Ломоносов

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