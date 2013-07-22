Ученые определили самый счастливый возраст в жизни человека

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Ученые определили возраст, когда люди чувствуют себя счастливее всего в жизни. Как оказалось, самый "счастливый возраст" - 23 года и 69 лет.

Таковы данные исследования, которое провели специалисты Центра экономической эффективности Лондонской школы экономики и политических наук, сообщает РИА Новости. В 23 года человек чувствует себя счастливым, поскольку полон надежд, а в 69 лет - потому что примиряется с несбывшимися ожиданиями от жизни.

Исследование проводили среди 23 тысяч немцев в возрасте от 17 до 85 лет. Каждый из участников опроса оценивал по десятибалльной шкале степень своего жизненного благополучия в будущем, а спустя 5 лет отвечал на вопрос, насколько он удовлетворен жизнью.

Выяснилось, что счастливее всего люди чувствуют себя в возрасте 23 лет и 69 лет, а после 30 лет они, в основном, критически относятся к собственным жизненным достижениям.

Ученые пришли к выводу, что степень удовлетворения жизнью имеет вид U-образной кривой с двумя пиками - в 23 года и 69 лет. Причем, после 55 лет люди настолько критически смотрят на свои жизненные достижения, что склонны преуменьшать их.