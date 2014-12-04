Прямая трансляция лекции "Как спать, чтобы высыпаться?" в Capable People

Фото: предоставлено организаторами
Образовательный проект Capable people проводит много интересных и полезных курсов и лекций по саморазвитию, одну из которых мы предлагаем вам посмотреть в прямой трансляции. Сегодня для вас лекция по сомнологии о правилах здорового сна. Лекцию читает Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна и доцент кафедры нервных болезней Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.
Прямая трансляция лекции будет доступна на этой странице, начало в 16.15.
- Когда: 6 декабря
- Кто: Михаил Полуэктов
- Что: лекция "Как спать, чтобы высыпаться?"
- Кому смотреть: всем, кто интересуется здоровым образом жизни