Прямая трансляция лекции "Как спать, чтобы высыпаться?" в Capable People

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Образовательный проект Capable people проводит много интересных и полезных курсов и лекций по саморазвитию, одну из которых мы предлагаем вам посмотреть в прямой трансляции. Сегодня для вас лекция по сомнологии о правилах здорового сна. Лекцию читает Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна и доцент кафедры нервных болезней Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.

Прямая трансляция лекции будет доступна на этой странице, начало в 16.15.