Более 60 музеев Москвы в праздники будут работать бесплатно

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В новогодние праздники в Москве будут бесплатно работать 63 музея и галереи. Среди них - Бородинская панорама, Дарвиновский музей, Музей космонавтики и другие, рассказал журналистам председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Сергей Шпилько.

Кроме того, по дорогам Москвы круглосуточно будут курсировать обзорные автобусы. "Этот период в столице будет наиболее удобным для туристов - на дорогах будет свободно", - сказал он.

"Реклама туристических возможностей Москвы уже появилась на двухэтажных автобусах, которые ездят в Европе в рамках пилотного проекта "Москва от рождества до рождества", стартовавшего в октябре", - рассказал Шпилько.

Количество турагенств, которые выставляют на продажу туры в Москву, выросло на 45%, отметил он. Ожидается, что столицу на новогодние праздники посетят более 150 тысяч российских и иностранных туристов.

Они смогут за небольшую плату разместиться в столичных гостиницах и хостелах. "Если говорить о хостелах, то цена начинается с 400 рублей за ночь. В отелях 2 звезды – от 750, 3 звезды - от 1 350, 4 звезды - от 1 500 рублей", - отметил Шпилько.

Выгодные предложения на этот период сделали и российские туроператоры. "Цена на отднодневный тур эконом-класса, ориентированный на школьные группы, начинается от 950 рублей. Сюда входят обзорная автобусная экскурсия по Москве, пешеходная экскурсия с гидом по Красной и Манежной площадям, обед и трансфер", - сказал он.