В закрытом на ремонт музее Маяковского поменялся директор

Новым директором столичного музея Маяковского назначен Алексей Лобов, до этого три года возглавлявший Государственный выставочный зал "Наследие", сообщили M24.ru в департаменте культуры.

Заместителем Лобова назначена Марина Краснова, бывший сотрудник музея Маяковского, которая была уволена прежним руководителем Надеждой Морозовой.

Морозова в конце 2012 года стала исполняющей обязанности директора, а в январе 2013 ее назначили директором. После назначения Морозовой на пост директора, была расформирована знаменитая "футуристическая" экспозиции без соблюдения правил сохранения экспонатов в преддверии капитального ремонта музея. Во многом именно по этой причине из музея ушли многие сотрудники.

История вопроса

Музей Маяковского открылся в 1974 году. Он находится в Лубянском проезде - на месте, где располагался дом, в котором поэт жил в последние годы.

В 1987-1989 годах в музее была проведена масштабная реконструкция. В фонд музея входит более 50 тысяч единиц хранения. В сентябре прошлого года музей закрылся на ремонт.

В департаменте культуры отметили, что уже утверждена рабочая группа по контролю за ходом капитального ремонта, в состав которой вошли авторы знаменитой экспозиции музея – Андрей Боков, Евгений Амаспюр, Иван Лубенников и другие. Они будут разрабатывать проект воссоздания композиции и концепцию развития музея.