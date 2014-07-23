Васильеву хотят привлечь к делу о мошенничестве с квартирами

Евгения Васильева. Фото: ИТАР-ТАСС

Скандально известная экс-чиновница Министерства обороны России Евгения Васильева может стать свидетелем по другому уголовному делу. Ее намерены вызвать в суд для дачи показаний о мошенничестве с квартирами, сообщает МИА "Россия сегодня".

Обвиняемым по делу проходит прапорщик Валерий Даниелян, адъютант экс-главкома сухопутных войск России Александра Постникова-Стрельцова. Следствие выясняет обстоятельства, согласно которым десятки тысяч квартир Министерства обороны оказались вне контроля общественных работников.

По словам адвоката Даниеляна Алексея Бинецкого, Васильева способна внести ясность в это дело, и защита будет ходатайствовать о вызове ее в суд в качестве свидетеля.

Напомним, Васильеву обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие компании "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

Экс-чиновница Минобороны также обвиняется в получении нескольких миллионов рублей наличными "от доверенных лиц, отвечающих за легализацию похищенных денежных средств". Общий ущерб от действий Васильевой оценили в 3 миллиарда рублей.

Дело Васильевой по 12 эпизодам выделено из основного дела "Оборонсервиса". В ходе следствия у подозреваемой изъяли коллекцию картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Сама экс-чиновница находится под домашним арестом.