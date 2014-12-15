Житель Подмосковья взял автокредит на 700 тысяч рублей и не вернул его

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Полицейские задержали мужчину, который присвоил себе 700 тысяч рублей, взятых в кредит на покупку машины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

14 декабря с заявлением о мошенничестве в полицию обратился сотрудник одного из столичных банков, расположенных на улице Земляной Вал.По словам заявителя, 30-летний житель Московской области получил в банке автокредит для покупки иномарки Nissan на сумму более 690 тысяч рублей. Однако его он так и не выплатил, а приобретенный автомобиль продал, присвоив вырученные деньги себе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по Басманному району сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в квартире дома по улице Земляной Вал. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее следователи столичной полиции предъявили обвинение двоим аферистам, похитившим у банка 65 миллионов рублей, взятых в кредит.

Согласно материалам дела, в 2012 году мошенники взяли у кредитного учреждения деньги для участия в аукционах на право заключить договор подряда. Однако банк получил отчетные документы с ложными данными о финансовом состоянии фирмы.

Полученные деньги мошенники присвоили и купили на них земельный участок. В настоящее время им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", максимальное наказание по которому – 10 лет колонии.