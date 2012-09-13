В Подмосковье участились случаи телефонных мошенничеств

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные правоохранители отмечают участившиеся случаи телефонных мошенничеств, в результате которых злоумышленники обманным путем получают от абонентов денежные суммы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Преступники действуют по следующей схеме: дозвонившись до жертвы, представляются сотрудниками полиции и сообщают, что родственник абонента стал участником ДТП или задержан за другое правонарушение. При этом мошенники заявляют, что готовы не возбуждать уголовное дело за определенное вознаграждение. Для "устранения проблемы" жертву просят перечислить деньги на указанный банковский счет.

Так, в результате подобных преступлений 4 сентября в Орехово-Зуево три женщины отправили мошенникам по 70, 18 500 и 5 500 тысяч рублей.

Добавим, что объектами вымогательств становятся преимущественно люди пожилого возраста.

Полицейские просят граждан, ставших жертвами мошенничества, сообщать об этом по телефону 02. Жители Орехово-Зуево, где наблюдается активизация деятельности вымогателей, могут звонить по "телефону доверия" региональной полиции 8 (496) 87-02-02.