Мособлгаз запустил мобильное приложение для оплаты услуг без комиссии

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Мособлгаз запустил мобильное приложение, с помощью которого можно оплатить услуги организации без комиссии, сообщает пресс-служба компании.

Приложением смогут воспользоваться обладатели гаджетов на платформе iOS - iPhone и iPad.

Сервис поможет сэкономить время и проверить состояние лицевого счета в "Личном кабинете частного абонента" ГУП МО "Мособлгаз" в любое время.

С помощью приложения можно оплатить газ банковской картой, внести показания прибора учета газа, узнать о платежах и задолженности и получить различную справочную информацию.

В ближайшее время Мособлгаз планирует запустить аналогичное приложение для Android.