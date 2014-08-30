Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

30 августа 2014, 10:10

Станция метро "Новокузнецкая" 30 и 31 августа закрыта из-за ремонта эскалаторов

метро Новокузнецкая эскалаторы станции метро

Фото: ИТАР-ТАСС

Станцию метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии метро 30 и 31 августа закрыта на вход и выход из-за ремонта эскалаторов, передает пресс-служба подземки.

Пассажирам можно будет воспользоваться вестибюлем соседней "Третьяковской" Калужско-Рижской и Калининской линий.

Ссылки по теме

Напомним, что до 29 августа также ограничен вход на станцию "Бауманская" Арбатско-Покровской линии метро, где тоже ремонтируют эскалатор. Вход-выход на станцию затруднен по будням с 8 до 10.30 утра. В это время эскалатор действует только на подъем.

Также из-за капитального ремонта эскалатора изменен режим работы станции метро "Киевская" Кольцевой линии. В 7:30 утра в течение часа эскалаторы на выходе в город и переходе на Филевскую линию работают только на спуск. Помимо этого, подняться на них нельзя с 17:00 и до 19:30. Переход на станцию "Киевская-кольцевая" и на Филевскую линию в это время осуществляется через станцию "Киевская" Арбатско-Покровской линии. К нормальному режиму работы станция вернется к 5 сентября этого года.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать