Станция метро "Новокузнецкая" 30 и 31 августа закрыта из-за ремонта эскалаторов

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Станцию метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии метро 30 и 31 августа закрыта на вход и выход из-за ремонта эскалаторов, передает пресс-служба подземки.

Пассажирам можно будет воспользоваться вестибюлем соседней "Третьяковской" Калужско-Рижской и Калининской линий.

Напомним, что до 29 августа также ограничен вход на станцию "Бауманская" Арбатско-Покровской линии метро, где тоже ремонтируют эскалатор. Вход-выход на станцию затруднен по будням с 8 до 10.30 утра. В это время эскалатор действует только на подъем.

Также из-за капитального ремонта эскалатора изменен режим работы станции метро "Киевская" Кольцевой линии. В 7:30 утра в течение часа эскалаторы на выходе в город и переходе на Филевскую линию работают только на спуск. Помимо этого, подняться на них нельзя с 17:00 и до 19:30. Переход на станцию "Киевская-кольцевая" и на Филевскую линию в это время осуществляется через станцию "Киевская" Арбатско-Покровской линии. К нормальному режиму работы станция вернется к 5 сентября этого года.