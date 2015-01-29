"Комсомольскую" Кольцевой линии планируют закрыть на ремонт в 2017 году

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Станцию метро "Комсомольская" Кольцевой линии планируют закрыть для ремонта эскалаторов в 2017 году, сообщил на пресс-конференции глава столичной подземки Дмитрий Пегов, передает корреспондент M24.ru.

Как отметил руководитель метрополитена, сейчас прорабатываются вопросы, связанные с закрытием станции.

Напомним, 8 февраля закроется на ремонт станция "Бауманская", пассажиры смогут ей воспользоваться только в 2016 году. В апреле на год закроют "Проспект мира" Кольцевой линии, том же месяце до февраля 2016 года будет закрыта станция "Ботанический сад".

С июня 2015 года по август 2016 закроют "Фрунзенскую", также для замены устаревших эскалаторов.

Кроме того, в 2015 году внутри Кольцевой линии подземки планируется около 20 "технологических окон" - некоторые участки метро будут перекрывать для капитального ремонта путей. Первое "технологическое окно" запланировано на 14 февраля на участке Таганско-Краснопресненской линии внутри кольца. Здесь в течение суток будут закрыты все станции.

Также с 14 января изменился режим работы станции метро "Тверская". Из-за работ по капитальному ремонту эскалатора попасть на "Тверскую" можно только через "Пушкинскую". Вход на станцию будет закрыт до 13 марта.