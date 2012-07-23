За полгода власти выделили 130 гектаров на строительство метро

ИТАР-ТАСС

По состоянию на 1 июля 2012 года департаментом земельных ресурсов Москвы было оформлено 73 договора аренды земельных участков на период проектирования и строительства объектов метрополитена. Общая площадь этих участков составляет более 130 гектаров, сообщается на сайте департамента.

Так, выделено 12 земельных участков для строительства станций метро по Калининско-Солнцевской линии, 16 земельных участков для строительства 5 станций по Третьему пересадочному контуру от Нижней Масловки до Хорошевской и Делового центра. Также Департаментом предоставлено 7 земельных участков по Замоскворецкой линии и 5 земельных участков по Бутовской линии от станции "Улица Старокачаловская" до станции "Битцевский парк".

Самое большое количество территорий - 22 земельных участка - предоставлено под строительство 6 станций метро от станции "Марьина Роща" до станций "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".

1 земельный участок будет занят под станцию "Суворовская" по Кольцевой линии, а 3 участка - по Сокольнической линии от Юго-Западной до Румянцево. Наконец, от станции "Выхино" до станции "Котельники" выделено 5 земельных участков, а Митино до Пятницкого шоссе - 2 земельных участка.

В целях развития транспортной инфраструктуры правительством Москвы было принято 2 документа: постановление 2007 года "О плане метростроения в городе Москве на 2008-2012 гг." и распоряжение 2010 года "О проектировании линий и объектов метрополитена для организации их строительства начиная с 2012 года". В рамках реализации данных правовых актов ГУП "Московский метрополитен" заключает с департамента земельных ресурсов Москвы договоры аренды на участки, необходимые для строительства метро.