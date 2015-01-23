Первый сквозной поезд метро отправили на брендирование

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Сквозной поезд на Серпуховско-Тимирязевской линии отправили на брендирование до мая, сообщил M24.ru пресс-секретарь московского метрополитена Андрей Кружалин.

"Сквозной поезд сейчас проходит процедуру брендирования до мая этого года, внутри поезда будет полностью отражена история московской подземки", - добавил Кружалин. Оформление вагонов будет посвящено 80-летию московского метрополитена.

Ранее в СМИ появилась информация, что этот поезд убрали с линии из-за отсутствия документов о безопасности. Однако, по словам пресс-секретаря, все сертификаты по безопасности и разрешения на перевозку пассажиров поезд получил еще до того, как его презентовали.

"Вечер": В столичной подземке запущены поезда со сквозным проходом



Напомним, первый в России поезд с полностью сквозным проходом между вагонами запустили 15 января. Состав курсировал на "серой" ветке столичного метро.

При разработке дизайна поездов со сквозным проходом, которые выйдут на линию в 2017 году, будут учитывать мнения пассажиров. Пассажиры смогут сообщить, устраивает ли их ширина дверного проема, высота кресел, а также высказать мнение о том, нужны ли в составе складывающиеся сиденья.

В 2017 году в столичном метрополитене появятся 92 состава со сквозными проходами. Обновление начнется с Таганско-Краснопресненской линии. До 2020 года для обновления парка планируется закупить около 3 тысяч новых вагонов.

Анатолий Федотов