Станцию метро "Фрунзенская" закроют с июня на год

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Станция "Фрунзенская" Сокольнической линии метро закроется на ремонт эскалатора в июне этого года. Об этом сообщил глава столичной подземки Дмитрий Пегов, передает корреспондент M24.ru.

"На время проведения ремонтных работ она будет закрыта для пассажиров", - сказал Пегов. Он отметил, что ремонт будет проходить до августа 2016 года.

Названия станций на одной из линий метро продублируют на английском

Кроме того, Пегов добавил, что в апреле по этой же причине закроется вход на станцию "Проспект Мира" Кольцевой линии.

Он отметил, что во время проведения работ вход и выход пассажиров будет осуществляться через одноименную станцию Калужской-Рижской линии. По его словам, примерное время окончания ремонта эскалатора - апрель 2016 года.

Ранее M24.ru сообщало, что "Фрунзенскую" планируется закрыть в конце 2015 года. Как отметили в пресс-службе подземки, станцию закроют на 11 месяцев.

Добавим, что 8 февраля закроется станция метро "Бауманская". Также в 2015 году для ремонта эскалаторов собираются закрыть станции "Рижская" и "Ботанический сад".

Кроме того, участок Таганско-Краснопресненской линии метро внутри кольца закроют на день 14 февраля для проведения "технологического окна".