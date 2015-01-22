Более 90 км рельсов заменят в столичной подземке в 2015 году

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В 2015 году в столичной подземке начнется капитальный ремонт. В результате заменят более 90 км рельсов, свыше 31 тысячи шпал, 65 комплектов стрелочных переводов, сообщили журналистам в ГУП "Московский метрополитен".

Также заменят один комплект перекрестного съезда. Более 15,5 тысяч шпал закрепят в путевом бетоне с использованием новых технологий, передает корреспондент M24.ru.

В дни минимального пассажиропотока на семи линиях проведут 20 технологических "окон". В эти дни некоторые участки метро будут перекрывать для капитального ремонта путей.

Добавим, что в этом году в эксплуатацию введут диагностический комплекс "Синергия – 2". Он позволит проводить более эффективную диагностику путевой инфраструктуры, что обеспечит максимальную безопасность движения.

Кроме того, в столичной подземке заменят все инженерные коммуникации: отопление, вентиляцию, теплоснабжение, кондиционирование, освещение, видеонаблюдение, связь, энергоснабжение. Заменят систему оповещения при пожаре и автоматического пожаротушения). Отремонтируют вестибюли изнутри и снаружи, обновят турникеты и перекрытия пола вестибюлей. Произведут ремонт и перепланировку производственно-технических и служебно-бытовых помещений.

Ранее сообщалось, что в течение 2015 года будет отремонтировано более 100 станций метрополитена.

Также M24.ru сообщало о начале замены эскалаторов на станциях "Бауманская", "Проспект Мира" (кольцевая), "Ботанический сад" и "Фрунзенская".

По словам начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Пегова, работы начнутся в текущем году.

Ремонт на станции "Бауманская" проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. Работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор. С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Количество эскалаторов останется прежним – три эскалатора.

С июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.

Добавим, 14 февраля на день закроют участок Таганско-Краснопресненской линии внутри кольца.