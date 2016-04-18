Московский метрополитен закупит современные ограждения

Фото: mosmetro.ru

В рамках масштабной программы обновления инфраструктуры столичный метрополитен закупит более двух тысяч мобильных и 600 эскалаторных ограждений современного типа, сообщает пресс-служба подземки.

Ограждения будут выполнены в едином стиле. Главными критериями при их разработке стали комфорт и безопасность в эксплуатации. Их эргономичная конструкция позволит избежать травм пассажиров. В ограждениях отсутствуют острые углы, а лазерная сварка гарантирует безопасность при прикосновении к швам.

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С помощью новых ограждений регулировать пассажиропоток будет гораздо легче. Изготовлены они будут из нержавеющей стали. Это современный эстетичный и долговечный материал, который применяют в медицине, автомобильной и судовой промышленности и других сферах..

Внутренние полости ограждений заполнят специальным пластиком, устойчивым к воздействию огня и высоких температур. Это означает, дополнительного ухода ограждениям не потребуется. Они прослужат десятки лет, не утратив при этом своих технических характеристик и эстетичности внешнего вида.

Завод-изготовитель будет определен по итогам открытого аукциона с понижением заявленной стоимости. Метрополитен закупит ограждения на все станции метро.

Ранее m24.ru уже сообщало, что метрополитен закупит около трех тысяч брендированных ограждений. На них будет изображен логотип метро.

Ограждения должны поступить в пользование метро до конца июля 2016 года. Подобные ограждения уже появились на некоторых станциях метро.