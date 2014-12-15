"Подземный" художник Максим Шаговиков - о том, как рисовать людей в метро

Фото: vk.com/shagovikov_m

В метро у нас нет времени смотреть по сторонам. Мы торопимся вскочить в вагон, перечитываем конспекты, обновляем соцсети или просто сидим с закрытыми глазами - досыпаем.

Но есть среди нас те, для кого метро - остров сокровищ, подмостки театра и волшебная планета. Это - московские подземные художники. Люди, вооруженные карандашами, ручками, маркерами и блокнотом, использующие путь от станции до станции для наблюдений.

Корреспондент сетевого издания поговорила с Максимом Шаговиковым, основателем проекта ART OF METRO - сообщества людей, которые стремительно фиксируют пассажиров метрополитена.

Иллюстрация: Максим Шаговиков, предоставлено автором

- Расскажите о своем творческом пути. Давно ли рисуете? Есть ли у вас профессиональное художественное образование?

- Рисую я с самого детства, но серьезно начал с 2006 года. Окончил Институт экономики и культуры, получил высшее образование по специальности "Дизайн интерьеров". Но заниматься интерьерами не стал, меня больше интересовали кино и мультипликация. После окончания института попал в пост-продакшн студию, с этого момента началась моя карьера художника.

- Какими материалами удобнее всего пользоваться в метро, чтобы быстро и четко зафиксировать увиденную картинку?

- Я делаю скетчи на планшете - это удобно, быстро и современно, а кроме того - неограниченная цветовая палитра и выбор кистей. Попробуйте представить, что вы заходите в вагон, достаете карандаш, скетчбук и начинаете делать набросок. Потом вы захотели добавить цвет, достаете связку карандашей, ищете подходящий и... ваш натурщик уже выходит... Традиционные материалы я тоже использую, но реже.

Иллюстрация: Максим Шаговиков, предоставлено автором

- Скетчинг как жанр – чего он требует от художника? Доступен ли он зарисовщику любого уровня, или тут нужна серьезная подготовка?

- Это направление хорошо тем, что доступно каждому, нужен только блокнот и ручка. Конечно, чтобы добиться серьезного результата нужна хорошая база знаний об анатомии и светотени.

- Ваш стиль рисования – какой он, вы сами его как-то называете?

- Я не люблю вешать ярлыки. Конечно, существуют различные стилистики рисования, но я не отношу свои работы к какому-то определенному. Оттачивание навыков в метро лишь одна сотая часть того, что я рисую. Меня интересует все, от традиционной живописи до анимации. Я пробую, оттачиваю, смешиваю, пытаюсь внести что-то свое.

- Как люди реагируют, когда замечают, что вы их рисуете? Какие реакции встречаются чаще всего, были ли необычные случаи? Просили ли вас присылать портреты по почте, предлагали ли денег?

- Денег не предлагали, рисунки не просили, я чаще их сам отдаю, если рисую на бумаге, а в цифровом формате просто показываю людям на месте.

Необычный случай случился со мной в канун 2013 года. Ехали с супругой за подарками, напротив нас сел мужчина и начал мне позировать, заметив, что я его рисую. Так мы проехали почти 20 минут, завязав под конец беседу. Оказалось что он тоже художник, и зовут его Николай Федорович Тронза. Мы быстро обменялись контактами, договорились созвониться и встретиться, чтобы я мог передать рисунок. После окончания праздников я позвонил и мы договорились о встрече у него в мастерской. Николай встретил нас очень гостеприимно, напоил чаем, рассказал о себе и показал огромную коллекцию своих картин. Расстались мы на доброй ноте.

Иллюстрация: Максим Шаговиков, предоставлено автором. Изображен Николай Тронза

- Вы рисуете только самих пассажиров - почему не зарисовываете станции, вагоны, метро без людей?

- Я ценю свое время, поэтому чаще всего рисую в пути, по дороге на работу и обратно. Вокруг кто-то читает книгу, кто-то залипает на карте, ну а кто-то просто спит. Я рассматриваю людей как персонажей своих будущих рисунков, чем больше я запомню/нарисую, тем богаче будет палитра эмоций моих работ. Рисовать вагоны мне не интересно.

- Вы чувствуете себя неуютно, когда все смотрят, как вы работаете: заглядывают через плечо, недоумевают?

- Абсолютно нет. Живой интерес только подбадривает. Когда я рисую, то стараюсь быть предельно сконцентрированным. Все смотрят, а я тренирую свое внимание, стараюсь не рассеивать взгляд - это полезный навык для художника.

Иллюстрация: Максим Шаговиков, предоставлено автором



- У вас так мало времени на зарисовку – вам нравится эта скорость? Почему? Она активизирует воображение? Учит видеть главное вокруг себя?

- Да, именно в этом и заключается смысл. За короткий промежуток времени максимально полно и выразительно передать образ, характер. Порой хватает нескольких штрихов, чтобы удалось схватить самую суть - это доставляет удовольствие. Такой навык дает возможность в будущих работах тратить гораздо меньшее время на ту же самую, по сути, задачу.

- В какое время дня пассажиры метро выглядят занятнее всего? Когда едут на работу? Или когда направляются куда-то отдыхать вечером? Или утром первого января?

- В то время, когда все едут на работу и обратно. Здесь нельзя предугадать. Весь фокус в моменте неожиданности, ты должен быть готов рисовать все, что тебя заинтересует и уметь быстро переключать внимание.

- Перед вашими глазами ежедневно проходит столько людей: какой он, типичный москвич, москвич из метро?

- Это хороший вопрос. Как говорится, все познается в сравнении. Действительно, я понял, что наши люди, отличаются своей открытостью, добротой и пониманием, кто бы что ни говорил. Поэтому в родном городе рисовать приятней всего, это особенная атмосфера.

Иллюстрация: Максим Шаговиков, предоставлено автором

- Как московское метро вообще влияет на человека? Люди под землей чем-то отличаются от тех, которые гуляют в это же время по улицам? И есть ли отличия между пассажирами московской подземки и пассажирами метро других городов?

- Да, конечно, отличаются. Как вы сами сказали - на улице гуляют, а здесь спешат по делам. Я был на разных континентах, рисовал в метро в Европе. Там люди очень закрытые, им нужно больше личного пространства. Я бы сказал, что личная зона комфорта у европейцев шире, и им очень не нравится, когда ее нарушают.

- Что для вас значит Московский метрополитен? Это просто транспорт, или это путешествие, целая философия, мир в миниатюре?

- Это скорее другой мир. Наверху один, тут другой. Со своими правилами и способами существования.

Иллюстрация: Максим Шаговиков, предоставлено автором

- Существуют ли мировые аналоги вашего проекта - сообщества художников в метро, - заимствуете ли вы их опыт?

- На сегодняшний день существует несколько таких аналогов, но у истоков стоит Toronto Subway Sketch Group, именно они были первыми. Сейчас же я поддерживаю общение с De lignes en ligne - croquis de métro, это французские ребята. Еще есть ребята из Польши Warsaw Subway Sketch Group, которые также устраивают встречи и рисуют в метро. Конечно, мы перенимаем опыт и учимся друг у друга.

- Как вы видите перспективы развития проекта? Кроме расширения круга единомышленников – что ждет его в будущем?

- Продолжать рисовать и развиваться, остальное покажет время.



Софья Бассэль

Иллюстрации: Максим Шаговиков