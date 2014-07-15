Сошедший поезд уберут с рельсов по окончании работы следователей

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Поврежденные в ходе аварии в московском метро вагоны уберут после того, как следователи закончат работу на месте аварии, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует "Интерфакс".

Он заявил, что разбитые вагоны будут подняты наверх. Ликсутов отметил, что воздержится от комментариев по поводу возможных причин произошедшего до окончания расследования.

По словам заммэра, вагоны и путь на перегоне между "Парком Победы" и "Славянским бульваром" неоднократно проходили осмотр и регламентное обслуживание.

Ликсутов призвал москвичей пользоваться Филевской линией метро на период закрытия участка Арбатско-Покровской "ветки".

Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. По последним данным, погибли более 10 человек, свыше 100 госпитализированы.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.