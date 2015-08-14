Зазоры между металлодетекторами в метро закроют барьерами

Иллюстрация: zakupki.gov.ru

Столичный метрополитен объявил конкурс на поставку 1 тысячи 149 пластиковых панелей, которые установят между рамками металлодетекторов при входе на станции. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Барьеры будут представлять собой плоскую перегородку, изготовленную из специального устойчивого к царапинам пластика толщиной 6 миллиметров, с алюминиевой окантовкой.

Высота барьеров составит 75 сантиметров, ширина – от 60 до 90 сантиметров в зависимости от расположения металлодетекторов на конкретной станции.

Барьеры разместят на высоте 25 сантиметров от уровня пола. Крепиться к металлодетекторами изделия будут с помощью кронштейнов. Панели окрасят в красный цвет. Кроме того, на них нанесут фирменный логотип метрополитена.

Итоги конкурса подведут в середине сентября. На закупку металлодетекторов метрополитен потратит не более 8,9 миллиона рублей.

Все станции метро оснастят пунктами досмотра пассажиров

Напомним, проведенные Роспотребнадзором и ФСБ проверки доказали, что рамки металлодетекторов, установленные в вестибюлях метрополитена, безопасны для здоровья пассажиров.

Выяснилось, что напряженность электромагнитного поля стационарных арочных металлодетекторов не превышает допустимых уровней. Дозы рентгеновского излучения соответствуют допустимому уровню, установленному санитарно-гигиеническими требованиями.

"Рамки, установленные на 294 досмотровых зонах Московского метрополитена, полностью безопасны для здоровья граждан, что подтверждают и исследования Роспотребнадзора, и заключения 11 центра ФСБ о соответствии техническим требованиям для досмотрового оборудования", – сообщил начальник безопасности столичной подземки Владимир Муратов.

Он также отметил, что если пассажиры с кардиостимуляторами все равно боятся проходить через рамки или у них есть медицинские противопоказания, то они могут пройти в обход металлодетектора, но в этом случае их пригласят в досмотровую зону и досмотрят вручную.

Металлодетекторами оснащены порядка 300 входов на станции московского метрополитена. Все остальные входы в ближайшее время также обзаведутся досмотровыми рамками. В январе правоохранители досмотрели в метро 600 тысяч человек и обнаружили около 4 тысяч единиц травматического, холодного и огнестрельного оружия.

Кроме того, в 2015 году столичное метро оборудуют системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.