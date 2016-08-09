В метро начал работу автомат для печати фотографий из Instagram

Фото: m24.ru

На станции метро "Комсомольская" начал работать автомат для печати фотографий из Instagram.

Распечатка двух фотографий обойдется в 50 рублей, автомат принимает наличные и карточки.

Кроме того, на станции метро "Цветной бульвар" установили лавочку, где можно не только посидеть, но и зарядить мобильные устройства через USB-порты. Если проект признают успешным, инновационные скамейки-зарядки могут разместить и на других станциях, а также в длинных переходах между ними, отметил Пегов.

В ближайшее время в метро появятся еще 30 лавочек, они станут частью пилотного проекта.

Ранее в столичной подземке появились таблички станций с переходом на Московское центральное кольцо (МЦК). Пока что вместо перечня станций новой линии метро, надпись гласит – "МЦК скоро открытие". Кроме того, информационные таблицы с МЦК уже появились и на переходах, однако пока что они заклеены, чтобы не путать пассажиров.