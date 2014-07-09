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09 июля 2014, 21:38

Стоимость проезда в метро в 2014 году не изменится - Беседин

метро транспорт билеты Иван Беседин стоимость проезда

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость проезда в московском метро в 2014 году останется прежней, сообщил в среду, 8 июля, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник столичной подземки Иван Беседин.

"Повышение тарифов будет произведено после того, как мы выжмем все резервы", - заявил он.

Чиновник отметил, что сейчас из-за инфляции у метрополитена растут затраты на оплату электроэнергии, поставок оборудования и расходных материалов.

По его мнению, последнее повышение тарифов на проезд в метрополитене "было щадящим".

Ранее M24.ru сообщало, что проездные билеты на метро будут продаваться в супермаркетах и других торговых точках по всему городу. Всего планируется открыть около 10 тысяч точек продажи билетов, среди которых будут супермакеты, платежные терминалы, салоны связи и банки.

Как отмечал Беседин, вывод продажи билетов из стен метрополитена позволяет сократить время на продажу, а значит, и очереди. На сегодня благодаря распространению проездных карт и "длинных" тарифов число продаж сократилось на 30%. На столько же сократилось количество людей, стоящих в очередях.

Беседин добавил, что за 3,5 года число людей, оплачивающих проезд, выросло на пятую часть. "Это очень хороший результат, мы дополнительно начали получать 20% наличных денег", - сказал он, отметив, что благодаря этому в течение 3 лет удавалось избегать существенной индексации тарифов.

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Кроме того, на 30% сократился проезд по льготным билетам с неправомерным использованием социальных карт, что позволило сэкономить 6 миллиардов рублей.

Напомним, что с 1 июня изменились тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы. Цены повысились на пять-семь процентов. Однако коснулось это только многоразовых билетов. Так, "Единый" на пять поездок подорожал на 10 рублей и теперь стоит 160 рублей. "Единый" на 20 поездок вместо 500 рублей теперь стоит 540, а цена билета на 60 поездок увеличилась на 100 рублей - до 1300 рублей.

Билеты по карте "Тройка", а также на одну и две поездки, не подорожали. Таким образом, индексация не превысила уровня инфляции и не коснулась льготников.

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