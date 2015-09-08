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С 8 сентября на трех станциях метро закрыли на ремонт по одному эскалатору, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

На ремонт закроется один эскалатор на станции метро "Киевская" (переход с Арбатско-Покровской на Кольцевую линию), эскалатор в переходе на станции "Комсомольская", а также один эскалатор на станции "Красногвардейская".

Собеседник агентства отметил, что ремонт эскалаторов на станциях "Киевская" и "Красногвардейская" продлится до 30 октября, а на станции "Комсомольская" - до 7 декабря.