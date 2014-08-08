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Город

08 августа 2014, 19:02

В Москве ежегодно будут строить от 10 до 30 км линий метро - Собянин

метро мэр Москвы строительство стройкомплекс Москвы Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергей Собянин подвел итоги работы столичного Стройкомплекса. В частности, мэр отметил, что год от года в Москве увеличиваются темпы строительства жилья и метрополитена.

Он напомнил, что несколько лет назад были определены новые принципы развития столицы. "Первый из них - это ревизия контрактов, которые были заключены, и исключение тех, которые предполагали точечную застройку, перегрузку транспортных коммуникаций, не готовность инженерных сетей и инфраструктуры", - уточнил Сергей Собянин, добавив, что после ревизии в городе были отменены контракты на 25 миллионов квадратных метров застройки.

Строительство в Москве

Несмотря на это, объемы инвестиций в строительство и объемы ввода недвижимости увеличиваются. Так, в 2010 году было введено 6,5 миллиона квадратных метров, а в 2013 - 8,5 миллионов. "В прошлом году половина из всех инвестиций, половина из всего ввода недвижимости была реализована на новых территориях и в промышленных зонах", - сообщил мэр.

Говоря о развитии городской инфраструктуры, Сергей Собянин отметил, что ежегодно в Москве возводится по 15 крупных инженерных сооружений, в том числе эстакады и развязки. В частности, в 2014 году запустят движение по Можайскому и Дмитровскому шоссе.

Мэр Москвы подчеркнул, что в столице увеличиваются темпы строительства метро. "В ближайшие три года в перспективе введем порядка 60 километров линий метрополитена",- пояснил он, добавив, что ежегодно в городе будет строиться от 10 до 30 километров подземки.

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По словам Сергея Собянина, также в Москве развиваются пригородные перевозки: ежедневно они перевозят около двух миллионов пассажиров. Он отметил, что запуск Малого кольца московской железной дороги улучшит качество перевозки пассажиров и позволит перевозить до 1 миллиарда пассажиров в год.

Он добавил, что власти уделяют большое внимание развитию территорий Новой Москвы. "Речь идет о создании новой территориальной схемы развития присоединенной территории, а в связи с этим, принятие нового Генерального плана Москвы с учетом того, что ее территория увеличилась более, чем в два раза",- сказал Сергей Собянин.

Как планируют развивать Новую Москву

В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Пионер" Олег Сорока отметил, что Москва сейчас бурно развивается, поэтому труд строителя в городе очень важен. "Сегодня Москва развивается огромными темпами, строятся дороги, метро, жилье, развивается социальная и транспортная инфраструктура, - сказал он, - Многое меняется: реконструируются промзоны, осваиваются набережные, особую важность приобретают новейшие научные и строительные технологии. Созидательный труд строителя становится основой развития города".

Председатель совета директоров ОАО "Группа компаний ПИК", президент благотворительного фонда "Строим будущее" считает, что такое масштабное строительство, в первую очередь, направлено на создание максимально комфортных условий для жителей мегаполиса.

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