Поезда в метро и МЦК отогнали в тупик после обнаружения бесхозных предметов

Поезд отогнали в тупик из-за найденного бесхозного рюкзака в вагоне метро на станции "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает РИА Новости.

Пассажиров вывели из поезда.

Оперативные службы проверяют бесхозный предмет, поезда ходят в штатном режиме.

Сумку обнаружили во втором вагоне поезда МЦК на станции "Угрешская". Поезд отогнали на запасной путь станции "Пресня", пассажиры высажены. Движение осуществляется в штатном режиме.

Аналогичный случай произошел на станции метро "Варшавская", поезд отправлен в депо для проверки.

По данным СК РФ, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге взорвалось неустановленное устройства. Есть погибшие и раненые.

Возбуждено уголовное дело.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил усилить меры безопасности в столичной подземке, на МЦК и пригородных электричках.

