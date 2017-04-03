Поезда в метро и МЦК отогнали в тупик после обнаружения бесхозных предметов

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Поезд отогнали в тупик из-за найденного бесхозного рюкзака в вагоне метро на станции "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает РИА Новости.
Пассажиров вывели из поезда.
Оперативные службы проверяют бесхозный предмет, поезда ходят в штатном режиме.
Сумку обнаружили во втором вагоне поезда МЦК на станции "Угрешская". Поезд отогнали на запасной путь станции "Пресня", пассажиры высажены. Движение осуществляется в штатном режиме.
Аналогичный случай произошел на станции метро "Варшавская", поезд отправлен в депо для проверки.
Возбуждено уголовное дело.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил усилить меры безопасности в столичной подземке, на МЦК и пригородных электричках.