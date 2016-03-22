Общественные пространства Москвы стали центрами культурной жизни – Собянин

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Общественные пространства столицы стали центрами культурной жизни. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы.

"Москва – город мировой истории и мировой культуры, поэтому одним из наших главных приоритетов в работе является поддержание на высоком уровне работы театров, музеев, выставочных залов, концертных залов. В последние годы радикально перестраиваем общественное пространство, которое становится также и культурным пространством нашего города", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам мэра, за прошлый год городские мероприятия посетили около 60 миллионов москвичей и гостей столицы.

На заседании Собянин также поручил главе департамента культуры Александру Кибовскому в течение двух недель доработать программу мероприятий в сфере культуры на 2016 год.

"Я прошу вас в течение двух недель доработать эту программу, разбить ее на четыре сезона: это зима, весна, лето и осень, погрузить туда все мероприятия и департамента культуры, и департамента СМИ и рекламы, и департамента спорта", – сказал он.

В свою очередь Кибовский рассказал, что в прошлом году в Москве прошло более 24 тысяч крупных мероприятий в сфере культуры с общим охватом аудитории 60 миллионов человек.

Добавим, в этом году москвичей ждет много культурных мероприятий. В марте главными событиями станут "Ночь в театра" (с 26 по 27 марта) и 7-й Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. 23 апреля в столице пройдет "Библионочь". В мае москвичей ждут 15-й Московский Пасхальный фестиваль, открытие летнего сезона в парках, День Победы, фестиваль музеев "Интермузей", "Ночь в музее" (21 мая) и 8-й Международный фестиваль "Москва встречает друзей".

В июне пройдет книжный фестиваль "Красная площадь", "Музыкальные ассамблеи в Царицыно", День России, акции "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Линия памяти", Городской праздник выпускников и 38-й Московский международный фестиваль.

В июле москвичи отпразднуют День семи, любви и верности. 21 августа состоится День государственного флага, а 27 августа – День российского кино.

В сентябре в Москве пройдет празднование Дня города (4 сентября).

В декабре москвичи отпразднуют 75 лет Битвы под Москвой. 28 декабря жителей города ждет Международный день кино, а также новогодние и рождественские праздники.

С 27 марта по 5 апреля в ЦВЗ "Манеж" пойдет Московский культурный форум, в котором примут участие более 500 учреждений культуры.