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Мэр Москвы

21 августа 2014, 19:14

Москва отправит в Севастополь более 400 единиц медоборудования

мэр Москвы больницы гуманитарная помощь помощь Крым Севастополь медоборудование поставка медицина Сергей Собянин экономика и предпринимательство

Фото: M24.ru

Из Москвы в Севастополь отправят более 400 единиц медицинского оборудования. Об этом в четверг заявил Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичного департамента города по конкурентной политике.

"В планах на этот и следующий год поставить в Севастополь 429 единицы современной медицинской техники для комплексного переоснащения медицинских учреждений города - томографы, рентгеновские и УЗИ-аппараты, хирургические инструменты и другое оборудование. В частности, поставить стационарный ангиограф, позволяющий проводить рентгенологические исследования сосудов", - отметил мэр Москвы.

Ранее в столице провели первые конкурсы на поставку медоборудования для больниц Севастополя. Четыре компании заявились на участие в открытом конкурсе для формирования груза гуманитарной помощи в Крым.

Победителем стала компания "Фармадис", которая специализируется на поставке профессионального медоборудования. Компания предложила скидку по двум торгам около 7 процентов. Таким образом, снизить первоначальную цену удалось почти на 10 миллионов рублей. Это оборудование столичному бюджету обойдется в 124 миллиона рублей.

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Медоборудование предназначено для двух городских больниц и онкологического диспансера в Севастополе.

Отметим, что Москва осуществляет поставки гуманитарной помощи в Крым в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного мэром Москвы и губернатором Севастополя 19 марта.

"Помощь Москвы Севастополю не исчерпывается поставкой современной медицинской техники и другого оборудования. Наша связь с этим городом и полуостровом Крым значительно теснее. У нас общая история, общие корни. Поэтому для нас важно вместе восстанавливать величие полуострова Крым", - сказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, в сентябре станут известны итоги открытого конкурса на поставку цифровой кардиоангиографической системы (стационарного ангиографа). В настоящее время идет заявочная кампания.

Ранее M24.ru сообщало, что в результате благотворительной акции московские художники собрали 300 тысяч рублей, на которые собрали в школу 80 детей-беженцев с Украины.

Школьная и спортивная форма, ранцы и школьные принадлежности для ребят были приобретены за счет средств, которые удалось выручить в ходе благотворительной выставки-продажи картин московских художников - "Художники Москвы - детям Донбасса".

21 августа 2014 года волонтеры доставят гуманитарный груз в приют при храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Отрадном Новоусманского района Воронежской области, где сейчас находятся дети из Луганска, Донецка, Славянска и Краматорска.

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