Собянин: Преподавателей медвузов будут привлекать к работе в больницах

Преподаватели медицинских ВУЗов будут лечить пациентов - Собянин

Преподавателей и профессоров медицинских вузов будут привлекать к лечению пациентов в столичных больницах. Об этом в ходе осмотра нового радиологического отделения городской клинической больницы №57 сообщил Сергей Собянин.

По мнению мэра Москвы, реализация проекта "университетские клиники" повысит качество лечения жителей города. "Наши университеты - и 1-й, и 2-й медицинский - имеют в клиниках свои кафедры, они также имеют потенциал профессоров, ассистентов. Я обязательно пообщаюсь с ректорами вузов. Надо делать проект более тесной взаимосвязи наших университетов и клиник. Думаю, что это будет полезно и университетам, и пациентам, которые получат качественную помощь", - сказал Сергей Собянин.

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В ходе осмотра Сергей Собянин ознакомился с новейшим высокотехнологичным оборудованием, которым в этом году оснастили радиологическое отделение больницы. Мэр Москвы подчеркнул, что благодаря новому оборудованию теперь врачи смогут применять самые современные малотравматичные методы лечения онкобольных. "В городе активно занимаемся развитием такого направления, как лечение онкозаболеваний. Мы по ряду клиник провели реконструкцию, обеспечили новым оборудованием. Одна из таких клиник, которая является ведущей по лечению онкозаболеваний, - это клиника №57. Сам центр оснащен самым лучшим и самым современным оборудованием", - отметил Сергей Собянин.

К слову, сотрудники радиологического отделения больницы прошли стажировку в лучших онкологических клиниках России и Германии. Главный врач больницы №57 Ирина Назарова подчеркнула, что благодаря новому оборудованию для каждого пациента создается эксклюзивный план лечения. "В конечном итоге, такая модернизация подходов приводит не только к увеличению излеченных больных, но сохраняет качество жизни пациента", - сказала Назарова.

Фото: mos.ru

Она отметила, что линейный ускоритель "Elekta" стал "жемчужиной" отделения. "Это самый высокотехнологичный прибор в клинике. Аппарат, генерирующий излучение сверхвысоких энергий (до 18 МегаЭлектронВольт), позволяет не только подвести дозу с хирургической точностью, подобно лучевому скальпелю воздействовать на опухоль, не повреждая при этом здоровые ткани, но и непосредственно увидеть облучаемый орган в процессе лечения, сравнить диагностические изображения и фактическое положение опухоли", - пояснила главный врач больницы.

Кроме того, в 2014 году в клинике установили современное оборудование в клинико-диагностической лаборатории, а также в кабинеты анестезиологии и реанимации, физиотерапии и операционном блоке.

История вопроса: о больнице Городская клиническая больница №57 является крупнейшим многопрофильным медучреждением Москвы. Она рассчитана на 1582 человека. За год в больнице проходят лечение более 30 тысяч москвичей и жителей других регионов. Городская клиническая больница №57 является крупнейшим многопрофильным медучреждением Москвы. Она рассчитана на 1582 человека. За год в больнице проходят лечение более 30 тысяч москвичей и жителей других регионов. Больница оказывает медицинскую помощь по 17 профилям: терапевтический, кардиологический, неврологический, пульмонологический, аллергологический, эндокринологический, хирургический, урологический, сосудистая хирургия, общая онкология, онкогинекологический, онкоурологический, химиотерапевтический, радиологический, урологический, гинекологический, акушерский.

Напомним, 3 июля 2014 года состоялось открытие клинико-диагностического отделения в составе Городской клинической больницы №64, которое увеличило доступность медицинской помощи для жителей юго-запада столицы. Новое отделение предназначено прежде всего для оказания помощи горожанам Черемушкинского, Гагаринского и Академического районов. Однако при необходимости в него будут направлять жителей других районов ЮЗАО.

Клинико-диагностическое отделение рассчитано на 360 посещений в смену и предназначено для оказания амбулаторной медицинской помощи. В нем также будут готовить пациентов к плановому лечению в других отделениях 64-й больницы. Кроме того, здесь появится возможность проводить наиболее сложные диагностические исследования и консультации. Пациентов будут принимать специалисты по всем медицинским профилям.

Кроме того, новую 7-этажную поликлинику построили на Волжском бульваре в Юго-Восточном округе столицы. Площадь поликлиники составила почти 8 тысяч квадратных метров, медицинское учреждение рассчитано на 530 посещений в смену.