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Мэр Москвы

08 декабря 2014, 19:55

Собянин поручил установить бюсты космонавтам – уроженцам Москвы

мэр Москвы встреча бюсты Сергей Собянин городское управление герои отечества

Фото: m24.ru

Сергей Собянин поручил решить вопрос об установке бюстов космонавтам - уроженцам Москвы. Такую инициативу мэр предложил на встрече с группой москвичей, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и Героя Социалистического Труда. Эта встреча прошла накануне Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

"Мы гордимся вами и надеемся, что вы будете по-прежнему помогать развитию города и воспитанию подрастающего поколения", – отметил Сергей Собянин.

В свою очередь председатель правления Клуба героев Москвы и области Николай Антошкин поблагодарил столичное правительство за внимание к проблемам ветеранов, а также передал в дар городу копию флага Москвы, водруженного на Северном полюсе. Эта экспедиция состоялась в апреле 2014 года и была приурочена к 80-летию учреждения звания "Герой Советского Союза".

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Помимо этого, на встрече уделили внимание вопросам патриотического воспитания молодежи и обсудили подготовку к празднованию 70-летия Победы, 50-летия присвоения Москве звания города-героя и 85-летия ВДВ.

Отметим, что сейчас в столице проживает 108 героев Советского Союза, 195 героев России, 173 героя Социалистического Труда, один Герой Труда России и 20 полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

День героев Отечества

Свою историю этот праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся учреждению в 1769 ордена Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

До 1917 года в день памяти Святого Георгия в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году. В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника, который затем и был установлен.

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