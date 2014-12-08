Собянин поручил установить бюсты космонавтам – уроженцам Москвы

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Сергей Собянин поручил решить вопрос об установке бюстов космонавтам - уроженцам Москвы. Такую инициативу мэр предложил на встрече с группой москвичей, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и Героя Социалистического Труда. Эта встреча прошла накануне Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

"Мы гордимся вами и надеемся, что вы будете по-прежнему помогать развитию города и воспитанию подрастающего поколения", – отметил Сергей Собянин.

В свою очередь председатель правления Клуба героев Москвы и области Николай Антошкин поблагодарил столичное правительство за внимание к проблемам ветеранов, а также передал в дар городу копию флага Москвы, водруженного на Северном полюсе. Эта экспедиция состоялась в апреле 2014 года и была приурочена к 80-летию учреждения звания "Герой Советского Союза".

Помимо этого, на встрече уделили внимание вопросам патриотического воспитания молодежи и обсудили подготовку к празднованию 70-летия Победы, 50-летия присвоения Москве звания города-героя и 85-летия ВДВ.

Отметим, что сейчас в столице проживает 108 героев Советского Союза, 195 героев России, 173 героя Социалистического Труда, один Герой Труда России и 20 полных кавалеров ордена Трудовой Славы.