Сергей Собянин поздравил работников ИТАР-ТАСС с 110-летием агентства

Сергей Собянин. Фото: mos.ru

Сергей Собянин поздравил сотрудников информационного агентства ИТАР-ТАСС с 110-летием. Мэр Москвы заявил, что коллектив агентства всегда будет занимать важное место в информационном пространстве России и всего мира.

"ТАСС - это первое агентство царской России и Советского Союза. Я поздравляю коллектив, поздравляю ветеранов ИТАР-ТАСС, которые вместе со страной прошли весь прошлый век и все события текущего века", - отметил в своей речи Собянин.

Он пожелал работникам ИТАР-ТАСС успехов, профессиональной удачи и известности во всем мире.

Агентство ИТАР-ТАСС было создано 1 сентября 1904 года. Тогда оно называлось "Санкт-Петербургское телеграфное агентство". В 1925 на базе СПТА учредили "Телеграфное агентство Советского Союза". Оно исполняло функции центрального информационного органа страны.

Широко известно выражение "ТАСС уполномочен заявить". Впервые этот оборот применили в 1934 в одной из публикаций газеты "Правда", впоследствии он стал фразеологизмом.

В 1992 году, когда СССР прекратил существование, агентство переименовали в "Информационное телеграфное агентство России", сохранив за ним аббревиатуру ТАСС.

ИТАР-ТАСС обладает большой корреспондентской сетью, в которую входят 74 зарубежных представительства и 48 региональных центров в России.