Торговые палатки у железнодорожной станции Царицыно демонтируют

Торговые палатки у железнодорожной станции Царицыно готовят к сносу

Торговые палатки у железнодорожной станции Царицыно снесут. Рабочие уже огородили конструкции высоким забором, через неделю начнется демонтаж, сообщает телеканал "Москва 24".

Участок территории планируется использовать под строительство ТПУ в Царицыне.

Отметим, что в столице демонтируют все киоски старого образца. Однако по закону снос возможен только после окончания срока договора аренды и только в случае, если киоск не соответствует нормам уличной торговли.

Павильон могут убрать, если он находится на территории городской стройки. Но снести ларек строители смогут только после начала работ на площадке, а не на бумаге.

К маю в столице появится около 700 новых киосков, все они будут построены городом и отданы в аренду, а проектировать павильоны теперь станут настоящие архитекторы.

Для каждой группы товаров - мороженого, фруктов и овощей, бакалеи - архитекторы спроектируют отдельный тип павильонов. Несколько ларьков нового типа уже появились на улицах города. Это киоски "Мороженое" и "Театральные билеты" на Тверской улице.