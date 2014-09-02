Московское лето оказалось теплее климатической нормы на два градуса

Фото: M24.ru

Лето в столице было теплее климатической нормы на два градуса, сообщает Метеобюро Москвы. Средняя температура за сезон составила 18,8 градуса, что на 1,9 градуса выше нормы. В июне средняя температура была на 0,5 градуса ниже нормы, но в июле и августе превысила средние показатели на 2,8 градуса.

Осадков в городе в июне выпало 93% от месячной нормы (73,7 мм), в июле максимум осадков составил 76% от нормы, при этом местами выпал только 1%, а в августе уровень дождей пришел в норму - более 90%. В целом синоптики отмечают, что лето было засушливым.

Ранее M24.ru сообщало, что в связи с засухой в Москве только в сентябре зацвели каштаны. При этом заведующий дендрологическим садом имени Шредера Анатолий Громадин отметил, что также зацвели яблони и вишни.

Добавим, что в первый день осени в столице выпало более четверти месячной нормы осадков. Норма составляет 68 миллиметров, в то время как выпало 17 миллиметров.