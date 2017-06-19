Жертвами природного пожара в Португалии стали 62 человека

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Количество погибших при лесных пожарах в Португалии возросло до 62 человек, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Publico. Пострадали сотни человек. Премьер-министр страны Антонио Коста пообещал выплатить пострадавшим компенсацию в размере 150 тысяч евро.

В округах Лиссабон, Сантарень, Сетубал и Браганса введен высший уровень опасности. Для остальных районов установлен оранжевый уровень опасности.

До вторника, 20 июня, в стране объявлен траур по жертвам пожаров. Причиной возгораний, по данным специалистов, стала сухая и жаркая погода на Пиренеях.