Пятерых российских ходоков дисквалифицировали за допинг

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российское антидопинговое агентство РУСАДА объявило о дисквалификации ходоков Ольги Каниськиной, Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, Сергея Бакулина и Владимира Канайкина, сообщается на сайте ведомства.

Так, Ольга Каниськина дисквалифицирована за 3 года 2 месяца, начиная с 15 октября 2012 года. Аннулируются все результаты спортсменки за периоды: 15 июля 2009 года - 16 сентября 2009 года, 30 июля 2011 года - 8 ноября 2011 года.

Каниськина выигрывала золото лондонской Олимпиады, а также серебро Пекина-2008. При этом в 2009 и 2011 годах она завоевала золотые медали чемпионатов мира на дистанции 20 километров. Окончательное решение о том, будут ли эти результаты аннулированы, примут Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Добавим, что Каниськина уже завершила спортивную карьеру.

Кроме того, Сергей Кирдяпкин дисквалифицирован на 3 года и 2 месяца, начиная с 15 октября 2012 года. Результаты спортсмена аннулируются за периоды: 20 июля 2009 года - 20 сентября 2009 года; 29 июня 2010 года - 29 августа 2010 года, 17 декабря 2011 года - 11 июня 2012 года.

Валерий Борчин дисквалифицирован на 8 лет, начиная с 15 октября 2012. Аннулируются все результаты легкоатлета за периоды: 14 июля 2009 года -15 сентября 2009 года; 16 июня 2011 года - 27 сентября 2011 года; 11 апреля 2012 года - 3 сентября 2012 года.

Таким образом, все три олимпийских чемпиона золотые награды Игр сохранили.

На 3 года и 2 месяца отстранен Сергей Бакулин, дисквалификация начинается с 24 января 2012. Бакулин может быть лишен золотой медали чемпионата мира 2011 года (50 км).

Владимир Канайкин дисквалифицирован пожизненно с 17 января 2012 года. Аннулируются все результаты спортсмена за периоды: 25 января 2011 года - 25 марта 2011 года; 16 июня 2011 года - 27 сентября 2011 года. Спортсмен может быть лишен серебряной награды чемпионата мира 2011 года.

В свою очередь, министр спорта Виталий Мутко отметил, что после допингового скандала будут сделаны кадровые выводы.

"Это известие очень неприятно для всего российского спорта. Мы, конечно, будем делать определенные выводы после этого очередного громкого скандала – в том числе кадровые и организационные. Речь идет не только о Федерации, но и о Центре Виктора Чегина. Не исключаю, что будет рассмотрен вопрос о его статусе. Может быть, он перейдет в федеральное подчинение. Мы сейчас думаем на эту тему", - передает слова Мутко ТАСС.