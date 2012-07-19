Москвичи завоевали две медали на турнире по легкой атлетике

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На международном турнире по легкой атлетике московские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали, говорится на сайте Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Москвичка Анна Булгакова стала победительницей в метании молота. Второе место заняла финская спортсменка Мерью Корпело. На третью ступень пьедестала поднялась белоруска Алина Кастрова.

Столичный легкоатлет Егор Кузнецов стал третьим в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Первым финишировал итальянец Леонардо Капотости, вторым - Томас Кортбик из Голландии.

Международный турнир по легкой атлетике проходит в финском городе Лаппеенранте.