Бесплатный каток в "Олимпийском" откроется 15 декабря

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Ориентировочно к 15 декабря в спортивном комплексе "Олимпийский" откроют каток площадью 1460 квадратных метров. Для посетителей здесь предусмотрены теплая раздевалка, гардероб, кафе, пункты проката и заточки коньков, туалеты.

Весь зимний сезон на катке, расположенном на территории спорткомплекса со стороны Олимпийского проспекта, будут проводить бесплатные мастер-классы, а также спортивно-развлекательные мероприятия, сообщили в столичном департаменте физической культуры и спорта.

Добавим, что каток в "Олимпийском" открывают третий год подряд. Дата открытия в этом сезоне зависит от погодных условий.

Всего в столице оборудуют более 1,5 тысячи катков как с натуральным льдом, так и с искусственным покрытием. В сравнении с 2012-м площадь общая площадь катков увеличилась в два с половиной раза.



Катки уже начали работать в парке имени Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в Измайловском парке.