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28 июля 2014, 21:39

На Белом озере в ВАО спасли двух человек

купальный сезон чп спасение на воде озеро Белое

Фото: ИТАР-ТАСС

В ВАО сотрудники поисково-спасательной станции на Белом озере спасли из воды двух человек, сообщает Агентство "Москва".

Во время патрулирования водоема сотрудники станции "Косино" обнаружили перевернутую лодку. Благодаря оперативным действиям удалось найти двоих пострадавших. Уточняется, что они находились в 35 м от берега. Доставив пострадавших на берег, спасатели оказали им всю необходимую помощь.

Отметим, что озеро Белое ранее являлось одним из тех городских водоемов, где было разрешено купание. Озеро располагается в муниципальном районе Косино-Ухтомский, недалеко от Большой Косинской улицы. Оно соединено искусственной протокой с Черным озером, где также можно было плавать.

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Напомним, что 1 июня в городе официально открылся купальный сезон. Плавать можно не только в Подмосковье, но и в самой столице. По последним данным, столичное управление Роспотребнадзора разрешило купаться только в трех зонах отдыха из девяти.

Теперь принимать водные процедуры можно в "Серебряном бору-2", "Серебряном бору-3" и "Мещерском".

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