Собянин назвал самые популярные бесплатные экскурсии по Москве

Бесплатные экскурсии стали одной из главных особенностей столичного туризма. Причем попасть на познавательную прогулку можно не только в музей, но и, например, на инновационное предприятие. Рассказываем, какие локации столицы удастся посетить с гидом.

"Московские истории"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва делает одну из главных ставок на развитие культурно-познавательного и развлекательного туризма. Поэтому в столице продолжают активно развивать проекты бесплатных экскурсий и посещений культурных объектов, сообщил Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Богатейшие музейные собрания, многообразие культурных объектов, интереснейшие пешеходные маршруты и даже высокотехнологичные производства – все это притягивает туристов не только в период праздников и отпусков, но и в межсезонье.

Одним из наиболее популярных столичных проектов стали "Московские истории". Уже к октябрю 2024 года в его рамках провели более 900 бесплатных экскурсий, тогда как за весь 2023-й их было свыше 680, отметил Собянин. Увеличилась и посещаемость таких прогулок: если за весь прошлый год на бесплатных экскурсиях побывали больше 15,5 тысячи человек, то за неполный 2024-й – уже свыше 23,7 тысячи, обратил внимание мэр.

"В последних сентябрьских "Московских историях" были задействованы почти 300 профессиональных гидов. На 76 площадках они провели более 500 экскурсий для 15 тысяч посетителей", – привел статистику Собянин.

Участники акции побывали в том числе в Музее Гаража особого назначения, Музее спорта, фильмофонде "Москино" и на многих других локациях. Кроме того, гостям удалось посетить такие необычные места, как Центр современного пятиборья и культурное пространство AZ/ART, расположенное в белокаменных палатах XVII века.

В свою очередь, самыми популярными маршрутами стали поход на Останкинскую башню, обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе с аудиогидом, прогулка по Московскому зоопарку под названием "Животный мир разных континентов" и пешеходная экскурсия "В поисках Красных ворот" между Новой и Старой Басманной улицами, поделился Сергей Собянин.

Культурная повестка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экспозиции порядка 100 столичных учреждений объединила Московская музейная неделя, рассказал мэр. Самыми популярными из них оказались музеи-заповедники "Царицыно" и "Останкино и Кусково", Государственный музей А. С. Пушкина, а также Государственный Дарвиновский музей.





Сергей Собянин мэр Москвы До конца года Московская музейная неделя пройдет еще три раза: 14–20 октября, 11–17 ноября и 9–15 декабря. Оформить бесплатный электронный билет можно на официальном сайте музея или на портале mos.ru.

Экскурсионная программа столичных театров также стала разнообразнее. В частности, для всех желающих доступно закулисье Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Попав туда, можно даже примерить сценические костюмы артистов.

Интерактивные мероприятия представлены в том числе и в Московском театре кукол. Посетив мастер-класс, участники смогут попробовать управлять его "артистами" самостоятельно, добавил мэр Москвы.

Высокие технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Знакомство с современными столичными производствами стало возможным благодаря акции "День без турникетов". В этом году к ней присоединились 112 компаний, больше половины из которых (60%) – представители высокотехнологичных сфер.





Сергей Собянин мэр Москвы Туристы и горожане могут почувствовать пульс высокотехнологичного бизнеса столицы – познакомиться с производством роботов, ассистивных устройств, полимерных материалов, а также компаниями из сферы ИТ, промышленного дизайна и сервиса.

Следующий "День без турникетов" должен состояться в декабре, добавил Собянин.

Для участников еще одного проекта – "Открой#Моспром" – свои двери открыли более 130 фабрик и заводов. По словам мэра, совокупная аудитория таких экскурсий достигла 16 миллионов человек.

Особым спросом пользуются поездки на пищевые предприятия. Например, в НИИ Хлебопекарной промышленности можно узнать интересные факты о производстве хлеба и о том, какие изделия даже отправляют в космос. Здесь же для гостей проведут мастер-класс по выпечке экспериментальной сдобы.

А погрузиться в мир технологий все желающие могут на инновационных фабриках. Среди них – заводы по выпуску микроэлектроники, строительству лифтов и изготовлению медицинских изделий.