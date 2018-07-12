Егор Крид и L'One выступят на фестивале спорта и музыки в "Сокольниках"

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21-22 июля в парке "Сокольники" соберутся талантливые ребята со всей России и из семи стран СНГ на суперфинале самого масштабного международного молодежного батла по спортивным и творческим направлениям. Поддержать участников и наградить победителей придут известные общественные деятели, популярные блогеры, звезды спорта и шоу-бизнеса, среди которых Егор Крид, L’One, Anny May и Тимофей Мозгов.

Позади – отборочные этапы в 27 городах России и СНГ, пять масштабных фестивалей в Самаре, Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Уфе, Новосибирске и Краснодаре, сотни тысяч участников и их болельщиков. Фестиваль в "Сокольниках" ярким финальным аккордом завершит седьмой сезон фестиваля спорта и музыки в рамках масштабного молодежного проекта. Уже не первый год батл открывает дорогу молодым амбициозным ребятам, дает шанс реализовать себя и раскрыть свои таланты. Любой желающий мог попробовать себя в любом из направлений проекта, таких как вокал, рэп, футбол, стритбол, воркаут, киберспорт, блогинг, фотография и волонтерство.

Потрясающие призы уже ждут своих счастливых обладателей. В числе наград – поездка в Европу, записи треков при поддержке артистов лейбла Black Star Inc. и дальнейшее продвижение, продюсирование блога, бесценный музыкальный сюрприз мирового уровня, грант на реализацию волонтерских проектов, квота в финале Кубка России по киберспорту–2018 и многое другое.

Что ждет гостей

Суперфинал самого масштабного международного молодежного батла – это мощный микс трендовых видов спорта и направлений стрит-культуры. В распоряжении участников – футбольное поле, сцена, воркаут-площадка и интерактивные зоны. В течение двух дней каждый гость может поболеть за команду друзей, пообщаться со звездами, прокачать себя, освоить разные виды спорта и творчества, а также просто весело провести время.

Стадион

В программе – региональные финалы по футболу и стритболу 21 июля и Суперфинал 22 июля. В региональных финалах примут участие мужские и женские любительские команды из Московской области, Нижнего Новгорода и Калуги. Тему соревнований продолжит чемпионат по воркауту в зоне, организованной при поддержке бренда "Троекурово". Финалистов поддержит чемпион NBA по стритболу Тимофей Мозгов.

Интерактив

На протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, где каждый сможет проявить себя в различных дисциплинах и выиграть призы. Из новинок сезона 2018 года будут представлены квест, скимбординг, дизайн-студия, выставка фото, зона знакомств, а также яркие и интересные площадки от партнеров проекта.

Блогеры

Традиционно фестиваль объединяет все молодежные тренды. Один из них – блогеры. Любой желающий может получить автографы у своих популярных кумиров, имя которых пока держится в секрете. Главным сюрпризом от организаторов станет визит Anny May.

Сцена

В шоу-программе на сцене выступят финалисты творческих направлений с яркими номерами, а также ожидаются выступления чирлидеров, массовые флешмобы, битбокс, танцевальные батлы и многое другое.

21 июля с концертом выступит L’One. Специальные гости – певец Миша Марвин и победительница "Новой Фабрики звезд" Гузель Хасанова.

22 июля пройдет концерт Егора Крида. Специальный гость – финалист "Новой Фабрики Звезд" Даниил Данилевский.

Целую неделю финалисты по направлениям рэп и вокал готовили свои номера, чтобы выступить с ними на Суперфинале. 21 и 22 июня наставники проекта назовут победителей творческих направлений, которые станут обладателями долгожданных призов.

Участвуй сам и приходи болеть за своих друзей!