Прямая трансляция с первого дня Московского урбанистического форума

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В столице с 11 по 14 декабря проходит Московский урбанистический форум. В четверг состоится обсуждение отношений стран и мегаполисов с участием Сергея Собянина и мэров Мумбаи, Ниццы, Бангкока и Тель-Авива. В тот же день Анастасия Ракова будет выступать на сессии о технологиях сотрудничества власти и граждан путем онлайн-референдумов. Сергей Капков примет участие в обсуждении перспективности развития общественных пространств как точек накопления социального капитала.

Прямую трансляцию этих трех встреч вы можете посмотреть на сайте online.m24.ru, начало в 11.00.